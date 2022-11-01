為了提供台灣民眾同時享有便捷以及精省的經驗，Uber及Uber Eats平台攜手推出全新「Uber One 會員方案」，提供月訂閱制120元與年訂閱制1,200元（相當於每月只要100元）的選擇，不管是採月或年訂閱制的會員，都可在平台享受會員優惠，體驗餐飲、生鮮日用品隨點即送、出門乘車隨叫即到的便利，而且用更多省更多的生活。此全新Uber One訂閱方案於即日起陸續供非會員在Uber或Uber Eats App上購買，尚未使用過平台會員方案的消費者更享有30天免費試用優惠，而既有會員將自動升級轉換為Uber One會員。

配合全新「Uber One 會員方案」登台，平台提供尚未訂閱過任何會員方案的消費者30天免費試用優惠。此外，11月9日至22日期間，平台推出「雙11會員獨享優惠」活動，此優惠適用於Uber One、優饗、雙享方案全體會員，輸入【筷1111點】優惠序號，可享指定商家外送訂單滿299元即可享85折優惠（每筆最高可折抵50元），每位會員可使用一次，優惠數量有限，送完為止。

Uber One 全新跨平台會員方案獻上會員專屬優惠，可望為會員平均每月省下約470元。全新跨平台會員專屬優惠包括：

1.外送訂單滿額享無限次0元外送費優惠：於 Uber Eats App 標註「金色 Uber One 圖示」的店家採買美食及生鮮雜貨，餐飲外送訂單消費滿新台幣199元，生鮮雜貨訂單消費滿新台幣299元即可享無限次免費外送費優惠。

2.搭車行程95折優惠：使用 Uber App 搭車行程享95折優惠（本優惠目前不適用於優步小黃、優快送、預約搭乘等乘車選項），並優先配對合作車隊最受好評的職業駕駛服務。

3.外送訂單延遲送達補償禮遇：在標註「金色Uber One圖示」的店家訂購，若外送訂單的預估「最晚抵達時間」（在下訂後顯示）有所延誤，會員即可獲得可折抵新台幣30元的Uber Cash點數，可於下筆訂單使用。

除上述優惠，Uber和Uber Eats App還將不定時推出會員獨享優惠。

自2022年11月8日起，平台將停止「優饗方案」及「雙享方案」的銷售。為方便既有「優饗方案」及「雙享方案」會員，其會籍將自動升級轉換為 Uber One 會員。平台提供既有會員取消訂閱機制，所有月訂閱制會員可在訂閱的會員制付款週期屆滿前48小時自行取消訂閱或連繫客服取消訂閱。「優饗方案—年訂閱制」會員，則可直接連繫客服取消訂閱。

「優饗方案-月訂閱制」會員，自2022年11月8日以後將自動在下一個計費週期轉換成為Uber One月訂閱制會員方案。而「優饗方案-年訂閱制」會員，將最晚於2023年1月1日前，自動升級成為Uber One年訂閱制會員方案。「雙享方案-月訂閱制」會員，自2022年11月8日以後將自動在下一個計費週期轉換成為Uber One 月訂閱制會員方案。

Uber及Uber Eats指出，上述會員優惠僅各別於Uber Eats及 Uber App暨合作車隊全台灣營運範圍內適用。台灣地理區域Uber One優惠適用的地區範圍以 Uber App／Uber Eats App內公告或網站資訊為準。外送服務優惠適用於北北基、桃園、新竹、苗栗、彰化、台中、南投、雲林、嘉義、台南、高雄、屏東、宜蘭、花蓮、台東、澎湖。Uber 網際網路系統適用於 Uber.com 網頁所列服務城市，並由合作車隊及合作租賃車行業者提供服務。搭車行程優惠適用於北北基、桃園、新竹、台中、彰化、台南、高雄。本資訊由合作車隊、合作租賃車行業者及Uber提供，為合作車隊及合作租賃車行業者授權Uber代為發布。