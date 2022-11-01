大同大學助理教授林晨光(前排一)與團隊赴金門大橋實施鋼索檢測。(大同大學提供／李侑珊台北傳真)

金門大橋日前通車，大同大學機械材料工程系團隊為金門大橋打造專屬的爬索車，把關橋梁安全。機械材料工程系助理教授林晨光解釋，爬索車將測量鋼纜震動模態的儀器，送到鋼索頂端，檢查鋼索張力是否正常。此為國內第一台自造的爬索車，除了確保橋梁安全、降低檢測成本外，亦減少人力檢測需要封橋的不便。

大同大學受中華顧問工程司委託，為金門大橋設計爬索車。執行任務的林晨光說，爬索車結合機械結構、機電控制、程式設計，結構複雜且要考慮負重及安全，「要能爬上爬下，但不能掉下來」。

林晨光提到，為了確保機械能安全正常使用，這些日子團隊成員加班是常有的事，當然測試過程也不馬虎，在正式運作之前，都在國道四號台中環線豐原連絡道測試，因其構造與金門大橋一樣為斜張橋。

林晨光說，以往檢測鋼索需要封橋，用舉高車把人力送到鋼索頂端，才能執行任務，有了爬索車，只要利用平板即可操控即可。為金門大橋專門打造的爬索車，採用新式的製造工法，在主結構需負重的部分，採金屬雷射切割；控制器、感測器的外殼等負載較輕，形狀較複雜的部分，採3D列印，好處是設計改良的週期更短，符合少量特殊零件生產的需求。

林晨光及團隊成員日前飛到金門，在金門大橋通車前上橋測試。林晨光指出，爬索車是首次研發的設備，沒有先前的設計參數可參考，在設計過程中非常辛苦，遇到許多預期之外的狀況，但能夠為金門大橋的安全盡一份力，團隊所有成員均感到十分榮耀。