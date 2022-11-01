民進黨苗栗縣長候選人徐定禎（右）與其發言人、縣議員曾玟學指出，鍾東錦的黑道背景有朱立倫、柯文哲認證，要求鍾說清楚講明白黑道背景。（徐定禎競選團隊提供／李京昇苗栗傳真）

無黨籍苗栗縣長候選人鍾東錦陣營，1日指控民進黨縣長候選人徐定禎陣營不實指控，並要告徐的競總發言人、苗縣議員曾玟學。徐定禎表示，鍾東錦的黑道背景是國民黨朱立倫和民眾黨柯文哲認證的，他反問鍾哪裡捏造，並要求鍾東錦對各項爭議說清楚講明白。

徐定禎表示，立院黨團踢爆鍾東錦的槍擊案，牽涉出鍾東錦過去可能的賭債糾紛，鍾東錦有沒有開設過賭場？鍾東錦有沒有在做高利貸？再加上鍾東錦犯下傷害致死、殺人未遂和妨害家庭的重大社會案件，都是罪證確鑿，鍾東錦都不敢正面回應，只會躲在競總發言人和執行長背後，根本經不起選民檢驗。

徐定禎指出，鍾東錦故技重施，企圖用提告來模糊焦點，只會被民眾看破手腳，大家就等著看鍾東錦會不會成為「法院認證的黑道」。徐定禎嘲諷，下午他將和林靜儀、張宏陸立委要舉辦「拒絕黑道，守護家鄉」記者會，不知道鍾東錦這次要告誰？

曾玟學強也反駁，鍾東錦的黑道背景是國民黨朱立倫和民眾黨柯文哲認證的，「鍾東錦怎麼不去告柯文哲和朱立倫？」鍾東錦認為這是誹謗及意圖使人不當選，但殺人未遂跟移送管訓是鍾自己開記者會說的，傷害致死都有判決書了，黑道背景更是被朱立倫認證的，所以才因為排黑條款沒辦法提名，請問哪一個是捏造的？應該出來說清楚講明白的是鍾東錦本人。

苗栗縣長候選人鍾東錦競選總部執行長徐廷琮也再度回應，民進黨立法院黨團已經可以把星期2，訂為「鍾東錦日」了，從10月份以來，他們每周都動用3到5名立委，極盡抹黑、汙衊之能事，從鍾議長坐過的黑牢、合法申報的財產到現在連一個被槍傷的受害人，都不放過。

徐廷琮指出，這些立委應該來苗栗縣上班就好，否則拿著納稅人繳納的高薪，卻只會監督一個由縣民選出的苗栗縣議長，為了選舉才會用抄家滅族的方式打壓鍾議長，讓人感到十分可笑。

他說，今天民進黨團所提出26前年發生的新竹槍擊案，先不說事隔多年，如果立委真要追查的話，不是應該追究檢討兇手、加害者的責任，怎麼反過來清算被害人，這與一向追求人權的民進黨，可說是背道而馳，民進黨為了一場選舉不但是非不分，連價值觀都可以拋棄，難怪會提名一個「忘恩負義」的候選人，在地方上早已遭人唾棄，更令人不齒。