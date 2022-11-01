依勞工退休金條例規定，勞工退休金有2年定期存款利率的保證收益，並提及如果提領時若不足保證收益由國庫補足，勞動部卻已多年未編列相關預算，因為依「勞工退休金條例退休基金管理運用及盈虧分配辦法」規定，所有的「國庫補足差額」都可以從滯納金支出。

據決算書指出，2020年時因新制勞退曾大幅虧損，因此當年共使用5584萬7509元滯納金補足收益數，2021年因新制勞退收益頗佳，僅用10萬7363元就補足收益數，而今年至9月為止，新制勞退已大幅虧損。

滯納金來源則是雇主未按時提繳或繳足退休金，每一天加徵3％滯納金，最高可至應提繳金額一倍為止，勞動部勞動福祉退休司司長謝倩蒨表示，依「勞工退休金條例退休基金管理運用及盈虧分配辦法」規定，滯納金可以使用於「未達以當地銀行二年定期存款利率計算之收益應由國庫補足之差額」，因此已多年未編列「國庫補足」相關預算，如有不足之處才會再編列預算補足，目前滯納金仍有52億元。

「滯納金應該不等於國庫」，全國產業總工會秘書長戴國榮說，雖然新制勞退近手收益頗佳，應該鮮少會有低於保證收益的情況發生，但滯納金是因為是因為對雇主遲繳勞工退休金的處罰，而且若從滯納金來，等於會減少勞退基金規模，等於未來若有收益時會影響個別勞工的收益分配。

與此同時，同樣有保證收益的農民退休儲金也規定運用收益不得低於二年定期存款利率計算收益，有不足者，由國庫補足，但農委會卻是編列公務預算來彌補足。