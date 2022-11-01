2022臺北網紅節重頭戲-臺北網紅嘉年華，即將於11/11~11/13香堤大道舉辦，並與momo購物網合作開設臺北網紅節專屬商城，主打全網最低價優惠，以雙11的購物熱潮，加上網紅行銷擴大宣傳聲量，宣傳臺北商圈多元面貌，提升臺北商圈商家及參與品牌媒體聲量，共創臺北商圈經濟活絡。

藝人杜力小時候就對烹飪充滿熱情，因此創立杜克力巧克力品牌，使用“Bean to bar”技術生產，堅持使用最優質的精品原料，手工挑選來自秘魯馬丘比丘單一產區莊園可可豆，以獨特的發酵方式，使其散發焦糖、堅果與葡萄酒風味。而糖也選擇營養師認可的低GI椰糖，升糖指數在35左右，為一般糖的3分之1。為保留原豆裡的珍貴可可油脂成分，原豆使用中低溫烘焙，加上48小時的低溫研磨優質加工，讓民眾能品嘗到美味健康兼具的巧克力。

為了滿足市場大眾的需求，杜克力也提供多元化的巧克力組合，不管是想自己吃，或是送健康給親朋好友都很適合，今年在臺北網紅嘉年華現場，亦於每日限時限量送出巧克力試吃包活動，凡是到現場參與活動，都可以獲得可可原豆製做出的優質巧克力，為接下來的聖誕節與跨年活動，提供了另一種送禮的新選擇。

臺北網紅節限時商城自11月1日至12月31日於momo購物網盛大展開，臺北網紅嘉年華活動則於11月11日~11月13日假香堤大道熱鬧登場，更多詳情請洽：