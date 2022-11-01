印尼統計局周二公布的數據顯示，該國10月通膨率低於官方和市場預期，但是仍連續5個月高於印尼央行(BI)的目標區間。

印尼10月通膨率降至5.71%，低於9月的5.95%，並低於路透調查預期的5.99%。

9月通膨率為印尼近7年來的最高水準。印尼政府在9月3日提高燃料價格之後，商品價格隨即開始上升。

印尼央行官員此前預測，整體通膨率將會放緩。央行的通膨目標為2%至4%之間。央行副行長還在周一時預測，10月通膨率將達到5.8%。

周二數據還顯示，10月核心通膨率(剔除政府控制的部分物價和波動較大的食品價格)升至3.31%，高於9月的3.21%，但低於路透調查的3.40%。

星展銀行經濟學家Radhika Rao表示，食品價格的趨軟，有助於壓低整體通膨率的上漲；Rao並指出，核心通膨的上升，令人感到意外。

Rao還說：「現在就斷言燃油價格上漲，對第二輪通膨衝擊的高峰已經過去，還為時過早」。由於印尼盾的貶值壓力，印尼央行可能在下個月祭出進一步收緊政策。

印尼央行自8月以來已經升息125基點(5碼)，央行希望能抑制通膨，同時對印尼盾提供支撐。