南投縣議員候選人曾琮愷，反批環保局施壓。（曾琮愷提供／廖志晃南投傳真）

南投縣環保局試辦電漿處理垃圾，被縣議員候選人曾琮愷指控是臭味汙染來源；環保局長李易書1日揭發曾琮愷，帶著因違反《空氣汙染防治法》被開單告發的業者，向環保局關說；曾琮愷則質疑環保局是施壓。

李易書指出，南投縣第一選區曾姓議員候選人，多次以不實資訊，指摘環保局相關業務執行，更誣指南投市夜間臭味頻傳，導因於垃圾電漿試驗計畫執行。

李易書強調，南投市垃圾電漿試驗計畫運作時間為上午9點到下午5點，入夜後的臭味源與該計畫完全無關，一切依法辦理，歡迎民眾檢視，但絕不容許特定人士以不實資料指控，企圖誤導民眾，打擊南投縣依法行政的公務人員。

李易書指出，曾姓候選人曾於今年7月5日，帶著因違反《空汙法》遭開罰的廠商業者多人，到局長辦公室談罰單問題，並要求減少裁罰金額，甚至免罰，面對這種不當行為，他只能依法嚴正拒絕關說。

李易書強調，有心為民喉舌的人「不應有嘴說別人、無嘴說自己」，如果在當選議員之前，就以候選人名義關說，實在不可取，也希望大家用公開、公平的方式檢視政府，也檢視自己，一起為南投的環保努力，希望候選人針對建設、政見說服民眾，而不是散布不實消息，打壓環保局辛苦工作的同仁。

曾琮愷則表示，李易書前天就已透過他的岳母廖梓佑議員，向他施壓，要求他不要再針對環保局的相關問題進行質疑。

曾琮愷指出，上市公司在南投市投資，大家都樂觀其成，也希望能夠創造就業機會，而該公司因為在屢次的改善過程中，無法得到環保局的友善協助，才請他幫忙，他是本於服務的態度，協助上市公司，期待創造更多就業機會。

曾琮愷說，對於縣府「真輔選、假感恩」的座談會涉嫌賄選案，已將相關事證送交南投地檢署，等待地檢署進一步調查，沒有特別針對環保局，期待檢調對縣府涉入的局處深入調查。