有些食物看似健康，但吃了反而會讓腸胃更不舒服，營養師李婉萍在臉書粉專發布影片，分享7種腸胃不適的時候不適合吃的飲食，包含大番茄、薄荷、高麗菜、大蒜和洋蔥、鳳梨、粥、地瓜。

●大番茄

大番茄雖然熱量低，但酸性很高，容易刺激胃酸，導致胃不舒服，因此不管煮熟吃還是生吃，大番茄都不適合在胃食道逆流或腸胃不適期間食用。

●薄荷

薄荷精油塗抹在腹部，可以幫助消化、消除脹氣；但不建議在甜點後飲用薄荷茶，這樣反而更容易造成胃食道逆流，因為薄荷會讓食道下方的括約肌放鬆，導致胃酸逆流到食道內。

●高麗菜

高麗菜雖然是養胃的好食物，但在胃食道逆流發作的情況下，再食用高麗菜的話，反而會使狀況加劇，甚至出現脹氣的現象。

●大蒜和洋蔥

大蒜和洋蔥跟薄荷相同，有放鬆食道下方括約肌的問題，因此會讓胃酸逆流情況更嚴重，且生食、熟食都一樣。不過李婉萍解釋，大蒜和洋蔥作為調味是可以的，例如大蒜炒菠菜，菠菜是可以食用的，不要吃下蒜頭即可。

●鳳梨

鳳梨含有鳳梨酵素，能助消化、不易脹氣，但當胃食道逆流或空腹時，吃了鳳梨反而會刺激胃，使症狀加劇。

●粥

因為粥較為軟爛，又屬於澱粉類，更容易刺激胃酸，因此不建議在胃不舒服時食用。

●地瓜

地瓜屬於澱粉類，容易刺激胃酸分泌，因此有胃食道逆流困擾的人較不適合吃地瓜。

李婉萍補充表示，胃食道逆流的人其實更適合吃乾飯，且越乾越好，能讓胃不會這麼快就受到刺激，避免酸害增加；蔬菜類的部分，則適合吃菠菜、地瓜葉、蘆筍、芹菜、黃瓜及茄子等，水果類推薦香蕉、西洋梨、木瓜及哈密瓜，飲品則不建議喝咖啡、茶和酒。