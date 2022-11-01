陳時中競總每日一問 批蔣萬安立場搖擺、黃珊珊大巨蛋案說不清(陳時中競選辦公室提供)

陳時中競選總部今天召開記者會，對蔣萬安提出同婚法案、開放政治檔案等「四問」，對黃珊珊也提出大巨蛋分潤比例等「三問」，批評蔣萬安對重大議案態度搖擺不定，並質疑黃珊珊過去在柯文哲底下3年多擔任副市長，對於市政「過去不處理難道未來會處理嗎？」

陳時中競選總部今天由總幹事吳思瑤、台北市議員簡舒培、發言人林楚茵共同召開「每日一問蔣萬安、黃珊珊」記者會，對蔣萬安提出同婚法案假支持、支援救國團假公義、反對開放政治檔案、是否同意李述德圖利遠雄傷害市庫等「四問」。

吳思瑤批評蔣萬安說同志大遊行有另外的行程，但陳時中雖然行程很滿，還是排除萬難前去參與，「有什麼行程比支持進步價值更重要呢？」蔣萬安說對同婚法案有表達支持，但事實上《司法院釋字第七四八號解釋施行法》表決28次，蔣萬安缺席25次，他的競選幹部如費鴻泰、賴士葆、蔣乃辛等人都是反對。「到底他的立場是支持同婚還是擁抱黨內恐同大將？」

吳思瑤提及，一個周末兩場遊行，蔣萬安選擇不出席同志大遊行，但對於救國團遊行卻選擇站出來，救國團反對國家三讀通過的不當黨產條例，批評蔣萬安「反進步、反改革」。《促進轉型正義條例》表決68次，蔣萬安有63次都跟國民黨團站在一起反對，認為蔣萬安本質就是不斷地搖擺，根本就是打假球。

陳時中競總也對黃珊珊提出「三問」：迴避避難層認定甩鍋中央卡蛋、大巨蛋超額分潤比例低、會議內容不公開。簡舒培表示，從韓國梨泰院事件，讓大家很擔心大巨蛋，面對已經完工97％的大巨蛋，台北市政府有責任向大家說明大巨蛋到底安不安全，這是最基本的要求。

她反問黃珊珊為什麼台北市府縱容遠雄放水大巨蛋公安、迴避避難層的認定？過去認為地下10.5公尺不能設觀眾席的設定，現在為什麼改變了？甚至針對排煙設置，從去年的認定到今年才同意，台北市府為什麼要包庇遠雄逃避審查？

簡舒培指出，柯文哲在2018年8月13日的專案報告顯示，建築技術規則第97條，針對避難層的疑義，請遠雄巨蛋公司提出說明。台北市政府在109年原本設定大巨蛋的避難層在地面層而非地下一層，遠雄竟然從去年3月拖到今年5月才認定避難層在地下一層。另外，大巨蛋要不要做燃煙測試，黃珊珊應該要講清楚、說明白。

吳思瑤最後拿出陳時中的競選文宣，強調陳時中提出要解決的五大沈痾，第一項就是針對大巨蛋，提出負責任的三個訴求，一定會嚴格把關安全；第二主張要公開所有的檔案；最後則是體育優先。她強調，陳時中團隊不只提出疑問，也對大巨蛋的立場與做法清清楚楚，從頭到尾沒有搖擺，未來也不會改變。