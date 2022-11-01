沈慧虹（右五）今天上午出席千甲市民活動中心啟用典禮。（陳育賢攝）

民進黨新竹市長候選人沈慧虹1日表示，趙少康昨天公布民調時說他曾提議要國民黨、民眾黨「新竹換台北」，她認為這樣的說法只反應他把民主當做政治利益交換的籌碼，如果藍白之間就是互相利用、利益交換，新竹市民和台北市民都不會接受。

沈慧虹今天上午出席千甲市民活動中心啟用典禮，在地居民有熱情民眾秀出珍藏的照片，紀錄沈慧虹從過去到現在見證千甲的發展。

沈慧虹表示，當時規畫千甲市民活動中心興建時，時任副市長的她召開跨局處會議，向衛福部申請補助，讓長輩的社福照顧深入社區，讓大家找得到、看得到、用得到。

沈慧虹談及，過去她參加動土典禮，今看到千甲市民活動中心嶄新面貌，保有社區的大榕樹，提供居民休憩空間，日後在此更不用擔心天候的問題，隨時可以照常舉辦活動，且此處座落頭前溪旁、交通方便，經過越堤道路就可到左岸，完整整個居民活動空間。

沈慧虹強調，她和市府團隊過去以市民需要為出發，日後她也會持續盤點需求，讓提出的政見和政策都可以更貼近市民。

針對林耕仁昨爆料高虹安公費助理爭議、問題重重，沈慧虹表示，重點不在男女之間的關係，而是這位公費助理是否有真正從事助理工作的事實，這是涉嫌詐領助理費的法律問題；她也呼籲，高虹安必須對社會大眾說明，而非閃躲切割，新竹市民不會接受公私不分、違法亂紀的候選人。

此外，林耕仁今天上午對沈慧虹等人提告，沈慧虹表示，相關檢舉都可受社會公評，她也呼籲，選舉倒數不到1個月，這場選舉要回到政策、政見，及對城市願景的說明與爭取，她會繼續認真努力，讓新竹市民知道候選人想帶給新竹市什麼樣的未來。