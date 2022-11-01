搶攻農曆春節圍爐商機，台北喜來登飯店搭宮廷劇熱潮於2023年1月21日推出「穿越延喜宮」除夕圍爐宴，品嚐豐盛饗宴與好禮抽獎外，更規劃一系列古代宮廷表演及皇宮小遊戲體驗，帶領賓客變身超夯宮廷劇中角色。此外，大年初一至初三，台北喜來登並推出「祥福走春宴」，每桌10人30,000元+10％，專屬包廂享用除夕宴等級大菜。另外，飯店也推出經濟又實惠「宅在家」年菜，早鳥價8,888元再享全台免費宅配到府服務，八道星級年菜佳餚，簡單復熱輕鬆上桌，標榜五星主廚一手包辦色香味俱全的團圓飯。

台北喜來登除夕延續歷年百桌圍爐傳統，與民眾團圓過好年。今年以「古代宮廷穿越」為主題，將宴會廳廊道打造為「新春街市」安排蹴鞠九宮格、投壺、麻將對對碰、椪糖製作、寫春聯等趣味攤位，也準備多套古裝服飾，讓全家變裝拍照留念。當晚更有戰鼓舞獅、宮廷戲法、中式扇子大旗舞、金曲演唱等精彩表演炒熱氣氛，少不了的新春好禮抽獎除了多項住宿券、餐券外，最後更結合皇上翻綠頭牌概念抽出萬元現金大獎，盡享美好團圓夜。

2023年1月22日至1月24日推出的「祥福走春宴」，等同除夕宴的十道豐盛料理，讓回門女兒能輕鬆享受與家人相聚時光。獨立式包廂與喜氣新春布置增添氛圍，長輩及小孩可自在同樂，不用擔心影響其他賓客，席間享用澎派美味的錦繡六小福「沙薑蔥油玫瑰雞」、「炭烤黃金烏魚子」、「川味老滷千層凍」、「山楂陳醋燒腩排」等，肥厚鮮爽的「花膠八寶燉湯」、「松露焗烤活龍蝦」、鹹香酥嫩的「金沙炸鮑魚」、「鮮露龍虎斑」等料理，飯後享用內餡濃郁的「黑金流沙包佐冰淇淋」，每桌十人30,000元+10％。

台北喜來登飯店宴會廳並推出冷凍年菜組，今年升級推出「玉兔八喜年菜組」星級佳餚包括頂級「花膠一品佛跳牆」、「紅燜西施台塑牛」、「沉香麻油雞米糕」、「乾煎椒鹽鯧魚」、「鮑魚鮮人參紅棗糯米燉雞盅」，以及老饕私房菜「紹興吟釀九孔鮑」、「柴魚甘露煮小卷」等，再贈焦香溏心「金磚起司烏魚子」，每套10,888元，2022年12月31日前預付享早鳥價8,888元，並享「全台免費宅配到府服務」。