斗六後庄埤北側地勢低窪導致淹水，且長期閒置雜草叢生垃圾堆積，影響環境衛生與安全。雲林縣長張麗善今(1)日在臉書表示，推動的環境改善計畫目前進度如期、如質進行中，預計明年三月中旬完工，把長期閒置空間轉為親水公園。

張麗善今日在臉書宣布好消息，後庄埤即將大變身，舒適美麗的水岸空間明年三月跟大家見面。張麗善指出，後庄埤具有獨特水域景觀，也是該地區重要灌溉水源，但北側地勢低窪導致淹水，且長期閒置雜草叢生垃圾堆積，影響環境衛生與安全。她們推動的環境改善計畫目前進度如期、如質進行中，預計明年三月中旬完工，把長期閒置空間轉為親水公園！

張麗善指出，此改善計畫在副縣長謝淑亞擔任斗六市長就已提出，縣府接手做好完整規劃，積極向水利署爭取，獲4300多萬經費補助，她們也自籌1000多萬 ，改善原有防洪設施、水質及既有空間，設置人行步道、座椅及照明設施。

張麗善表示，雲林縣政府水利處再向中央爭取並獲補助，接下來將導入兒童遊樂設施，增加親子共融空間；與雲林縣政府城鄉發展處處跨部門合作，進行周邊步道及護岸的串聯，建立生態綠廊，行水環境再造，提供民眾親水環境，創造綠意生態的生活空間。