洪申翰認為，縣長候選人過去的背景、牽扯過哪些利益衝突，民眾們都應該關心，因為過去的軌跡都可能影響未來當上縣長後的利益關係。（民進黨團提供）

無黨籍苗栗縣長候選人鍾東錦的競總發言人，日前竟拿因為爭取人權運動而入獄的南非政治家曼德拉為例，與鍾東錦相提並論，更稱「若更生人不能有重新來過的機會，曼德拉無法成為世界偉人」；民進黨立法院黨團今天（1日）批評，曼德拉是因為帶領反對種族隔離運動，才遭到政府逮捕，不是開賭場、堆砂石、炒地皮被民眾批判，這樣的比喻不僅惹得啼笑皆非，更是荒謬國際。

民進黨立委羅致政說，鍾東錦團隊將鍾東錦比做南非國父曼德拉，這已經不是國內笑話，而是國際笑話，甚至擔心南非人士恐怕會來抗議，國際社會不會有人把曼德拉稱為更生人，但鍾東錦的團隊竟然鬧出這種笑話，只為了幫鍾東錦擦脂抹粉，認為這是很大的外交負面形象。

民進黨立委沈發惠拿出1996年時的報導指出，原名鍾朝平的鍾東錦，在擔任百鴻汽車公司的負責人時遭到三名持槍歹徒槍擊，不過鍾朝平本人不願透露被槍擊原因，但根據警方掌握，鍾朝平曾透過黑道份子還錢給債主，研判槍擊案與賭債糾紛有關。

沈發惠接著指出， 案發5天後，警方表示有槍擊者投案，但當年並沒有監視器佐證，投案者並不一定就是槍擊者。若鍾朝平就是鍾東錦，那當年究竟為何被開槍？警方所說的賭場糾紛詳情又是如何？因為萬一鍾當上了一縣之長，以後可能開槍的地方就是縣政府、縣長室。

民進黨立委洪申翰針對槍擊案5問鍾東錦，包括被開槍的事不是鍾東錦？槍擊案跟賭債糾紛是否有關？過去有沒有開設賭場？現在有沒有在做高利貸？若有說謊是否退出選舉？洪申翰認為，縣長候選人過去的背景、牽扯過哪些利益衝突，民眾們都應該關心，因為過去的軌跡都可能影響未來當上縣長後的利益關係。洪申翰說，希望鍾東錦不要再躲在發言人或競選總幹事背後，鍾東錦應該親自出面說明。

洪申翰說，鍾東錦自比「苗栗曼德拉」非常荒謬，曼德拉是因為帶領反對種族隔離運動，才遭到政府逮捕，不是開賭場、堆砂石、炒地皮被民眾批判，這樣的比喻不僅惹得啼笑皆非，更是荒謬國際。

羅致政說，凡走過必留下痕跡，這些都是地方傳聞中不斷爬梳出來的具體新聞事件，他質問鍾東錦，事情經過20多年，難道還是不願意說出真相嗎？真相有這麼難堪嗎？根據掌握，鍾朝平應該就是鍾東錦，呼籲他公布司法紀錄，說明是否因賭債被槍擊。