2023年西洋團體接連攻佔高雄,繼「西城男孩」之後,又一懷舊經典男團「新好男孩」(Backstreet Boys)也來了,至今仍稱霸西洋樂壇,被視為流行樂團的不敗神話,每每來台都用他們的經典歌曲和舞蹈引爆台灣師奶們的少女魂。2019年將DNA世界巡迴帶來台北後,台灣歌迷反應熱烈讓成員們決定要在高雄舉辦安可場,沒想到被疫情打亂,遲到了3年,終於要在明年2月18日,在高雄巨蛋為歌迷帶來原汁原味的經典演出。

「新好男孩」由尼克卡特(Nick Carter)、豪兒多羅夫(Howie Dorough)、布萊恩萊特爾(Brian Littrell)、AJ邁克林(AJ Mclean)、和凱文理查森(Kevin Richardson)組成。出道以來,全球專輯銷量已突破1.3億張,累積8次葛萊美獎提名,2張鑽石唱片和53張白金唱片的傲人成績。成軍以來,經歷成員Kevin單飛,合體後威力不減,連續7張專輯攻佔美國告示牌前10名,再寫不敗紀錄。神曲〈I Want It That Way〉更是被美國告示牌欽點為歷代全球男孩團體最具代表性的歌曲冠軍。

「BACKSTREET BOYS DNA WORLD TOUR 2023新好男孩2023高雄演唱會」將於2023年2月18日晚間7點在高雄巨蛋登場,票價分為 NT$5800 / NT$4800 / NT$3800 / NT$3300 / NT$2800 / NT$2000,將於本月7日中午12點BSB官方粉絲會員預購、8日中午12點Live Nation Taiwan會員預購,9日中午12點拓元售票系統高雄開賣,更多詳情請洽理想國官方臉書。