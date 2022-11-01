2023年西洋團體接連攻佔高雄，繼「西城男孩」之後，又一懷舊經典男團「新好男孩」（Backstreet Boys）也來了，至今仍稱霸西洋樂壇，被視為流行樂團的不敗神話，每每來台都用他們的經典歌曲和舞蹈引爆台灣師奶們的少女魂。2019年將DNA世界巡迴帶來台北後，台灣歌迷反應熱烈讓成員們決定要在高雄舉辦安可場，沒想到被疫情打亂，遲到了3年，終於要在明年2月18日，在高雄巨蛋為歌迷帶來原汁原味的經典演出。

「新好男孩」由尼克卡特（Nick Carter）、豪兒多羅夫（Howie Dorough）、布萊恩萊特爾（Brian Littrell）、AJ邁克林（AJ Mclean）、和凱文理查森（Kevin Richardson）組成。出道以來，全球專輯銷量已突破1.3億張，累積8次葛萊美獎提名，2張鑽石唱片和53張白金唱片的傲人成績。成軍以來，經歷成員Kevin單飛，合體後威力不減，連續7張專輯攻佔美國告示牌前10名，再寫不敗紀錄。神曲〈I Want It That Way〉更是被美國告示牌欽點為歷代全球男孩團體最具代表性的歌曲冠軍。

「BACKSTREET BOYS DNA WORLD TOUR 2023新好男孩2023高雄演唱會」將於2023年2月18日晚間7點在高雄巨蛋登場，票價分為 NT$5800 ／ NT$4800 ／ NT$3800 ／ NT$3300 ／ NT$2800 ／ NT$2000，將於本月7日中午12點BSB官方粉絲會員預購、8日中午12點Live Nation Taiwan會員預購，9日中午12點拓元售票系統高雄開賣，更多詳情請洽理想國官方臉書。