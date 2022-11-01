10月29日(六)，第45屆金手指獎於台北、北京、上海和新加坡四地同步展開總決審。本屆參賽作品近千件，初審由近100位大評審團在線上進行，計選出244件入圍作品、審由總決審由28位來自北京、上海、新加坡、台灣等地的評委進行評審，最終選出30件金27件銀、81件佳作，總計138件獲得獎項。

第45屆時報金像獎總決審評審, 北京評委共同合影。(圖／時報金像獎執委會提供)

本次全場大獎討論會議中，評委們的辯論和看法十分有看點。多數評審認為本屆參賽作品除了量的成長，質也有不錯的表現。評審團主席鄭以萍表示，今年很多作品充滿著勇敢、變革和創新的特質。廣告人不只是單純的追求創意，遇到困境時，也能夠利用生活中創新的概念，為客戶創造新生意。鄭以萍認為這個產業即使在低迷的時候也能開出非常好的花朵。

第23屆金手指獎總決審評審, 上海評委共同合影。(圖／金手指獎執委會提供)

第45屆時報金像獎總決審評審名單。(依姓氏筆劃排序/時報金像獎執委會提供)

金手指獎及時報金像獎將於11月4日及12月15日分別舉辦頒獎典禮，台北於遠東香格里拉飯店，成都於和麓湖水上劇場舉行，同時現場也將頒發2022金手指終身成就獎、年度人物獎以及年度新銳獎，現場將邀請入圍以上公司及各界菁英一同參與盛會，內容精彩可期不容錯過！（資料來源/時報金像奬執委會）