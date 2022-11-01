大陸各省份前三季GDP數據陸續出爐，截至昨（31）日已公布的27省份當中，16個省份前三季GDP增速超越全大陸的平均值（3％），其中13個是中西部省份。在能源需求擴大和能源價格上漲之下，山西、內蒙古、寧夏GDP增速在9％上下，相關能源產量更年增超過一成。

澎湃新聞報導，大陸各省份經濟三季報公佈進程接近尾聲，截至昨日，全大陸31個省中，已有27個省份公佈前三季國民經濟運行情況。據大陸國家統計局日前公佈的數據初步核算，前三季大陸GDP年增3％。

廣東、江蘇、山東三省GDP總量位居全大陸前三名，廣東前三季GDP總量達9兆1723.22億元（人民幣，下同），江蘇為8兆8652.7億元，山東為6兆4409億元。

已公布GDP的27個省份中，有16個省份前三季GDP增速超越全大陸（3％），其中13個是中西部省份，包括7個西部地區省份（內蒙古、寧夏、甘肅、新疆、雲南、重慶、廣西），6個中部地區省份（山西、江西、湖南、湖北、河南、安徽）。

此外，在能源需求擴大和能源價格上漲的背景下，山西、內蒙古、寧夏三個能源大省GDP增速亮眼，工業支撐尤為明顯，三省份今年前三季規模以上工業增加值分別年增9.7％、8.9％、8.8％，均快於全大陸的3.9％。

該三省份前三季能源生產量也有可觀增速，山西全省全社會原煤產量增長10.5％，非常規天然氣產量增長13.8％；內蒙古規模以上工業企業原煤產量年增15.6％；寧夏規模以上工業原煤產量年增11％。