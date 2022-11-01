台東昨日下午4時48分發生規模5的淺層地震，造成台23線22.9公里處土石坍方、農會辦公室天花板掉落、居民家浴室地板被震出大裂縫，文化部前部長龍應台移居台東都蘭後，也成為地震受災戶，她表示昨天回家發現，書散落一地，玻璃杯、酒瓶也碎滿地，令她驚呼，「我家是震央嗎？」

龍應台昨（10月31日）在個人臉書指出，地震導致樹倒、路斷，台電人員光是把樹鋸開就花了一個小時，她抵達家門時已天黑，但因為停電導致家裡的鐵門打不開，她只好把車停在路邊，冒雨爬牆進屋內，卻被眼前的景象嚇到，書房的書、廚房的玻璃杯及酒瓶全摔在地上，滿屋子都是威士忌的氣味，讓她直呼「我家是震央嗎？」

龍應台表示，由於廚房和書房都進不去，家裡又沒電沒水，眼看著手機就要斷電，她只好又翻牆，回到車內充手機。

龍應台說，停水停電的玻璃之夜，台北是沒有感覺的，因為震央不在北部。這也讓她想起2009年八八風災的晚上，她在台北和朋友聚會，期間一人接起電話後說，「南部風雨劇烈，台北感覺不到，怕要出事」，沒想到幾個小時後，就發生小林村滅村意外。

龍應台寫道，暴雨、地震、山土浮動，再加上餘震不斷的夜晚，她擔憂在深山中人們的安全，「今夜安全嗎？台電在雨中趕路趕工的人，還好嗎？」