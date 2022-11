人氣正妹網紅黃琳,就讀世新大學時就以甜美臉蛋與不科學的火辣身材聞名,加上神似大陸女星Angelababy的精緻五官,因此被網友封為「世新女神」、「兇版Angelababy」。而從不吝嗇在社群平台上展現傲人身材的她,當然也沒放過昨(10/31)日的萬聖節,在個人IG上曬出一系列火辣變裝照,令網友看了直噴鼻血。

黃琳不久前就已開始準備好萬聖節的造型,在日前公開的照片中,只見她化身影集《愛x死x機器人》中的經典角色「吉巴羅」,而吉巴羅為古時波多黎各的原住民,她似乎為了更貼近原住民的原始風格,因此身上只靠著珠串綴飾遮住重要部位,裡面疑似都沒穿,飽滿的上圍曲線及一雙白皙長腿也一覽無遺,當時便吸引超過6.7萬人按讚。

萬聖節當天黃琳也沒讓大家失望,她再度PO出另一組照片,表示「Time to get ur shot」而這次她則化身為超辣小護士,胸口挖空並繞頸的性感設計,使她無論是站著或是蹲在窗邊,兇猛的雙球都呼之欲出;她還不忘加碼送上近距離的胸口辣照,甚至還將裙擺微微撩起,使火辣腿根與傲人雙峰弧線被看光光,讓網友看了直呼「突然好想生病」、「你這個壞護士」、「快來幫我打針」、「我要打第四劑了」、「好性感」、「哇噻~看到護士病都好了」、「太犯規了」、「沒有這樣的啦」、「我屁股要打一針消炎的」、「我生病了」、「Sexy and pretty」。