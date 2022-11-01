自邊境開放以來，因為疫情中斷的小三通何時重啟也成為焦點。國民黨立委陳雪生於立院總質詢時具體要求12月能重啟小三通。行政院長蘇貞昌則表示，我並未反對重啟，但中國大陸將小三通所需人員都裁撤，目前看起來對方較保守。

陳雪生上午於立院質詢時表示，他有跟陸委會與相關單位討論過，將於適當節日重啟，希望沒有政治問題夾雜在其中，盡速開放小三通。蘇貞昌回應，對於國境都已經開始開放，兩岸小三通的便利過去也做的很好，直到疫情發生大家為維護安全有所作為。不過「一直以來我國都沒有裁撤小三通需要的人力與建置，反而中國那邊已經裁撤掉，這是很可惜的。」

蘇貞昌說，希望中國便利於小三通重新建置，讓大家能夠互相往來，政府期盼有利於地方民眾，但中國疫情今天控制這樣，甚至還使用強制封城，現階段看來中國在這方面比較保守。

陳雪生表示，現在空中交通已經開放，小三通也可以循序漸進；他最近跟口岸、台辦間都有聯繫，對方工作也大致準備就緒。他指出，當年是金門、馬祖因為怕疫情傳播主動提出中斷，現在他們也希望盡速開放。他指出，大陸對面也可能視疫情狀況，研擬減少防疫日期，盼12月左右盡速交待陸委會實施

蘇貞昌說明，我方都一直往這方面走，但中國大陸仍很嚴密封控；因為是通不能只有一邊，台灣這邊沒撤掉人員，也沒有說不要，「如果可以我們沒有反對」。蘇強調，沒有不准重啟，而是兩岸斟酌雙方情勢、疫情與事實來推動。