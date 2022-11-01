近年來，不時有名人們傳出被詐騙集團假冒帳號誆騙粉絲，知名主播、作家都深受其害，就連金鐘男星吳慷仁也被假冒身分。對此，吳慷仁特地在臉書上發文表示「我話很少，不會找你們講話，我不是在拍戲不然就是去拍戲的路上」

吳慷仁在今(1)日深夜發文，PO出多個冒名帳號截圖，並配文寫下自己個性冷漠，「不會特別私訊別人聊天，如過有的話，那百分百不是他本人，一定是假的。」此外，他還指出自己甚少表露出感恩，不會寫下「愛」或者是類似字眼。認為「打出來我自己都會想吐，噁不噁心。」

吳慷仁曬出詐騙集團的對話截圖。（圖／翻攝自吳慷仁臉書）

在PO出的截圖中，可見冒名者詢問粉絲要不要加入「粉絲俱樂部」並告知粉絲卡共分為3萬5000元、2萬5000元和2萬元等價格，意圖騙取粉絲花錢買粉絲福利。而吳慷仁也在文中的最後，吳慷仁向粉絲喊話表示「冰友啊，不要被騙，不要跟來路不明的吳慷仁聊天，我話很少，不會找你們講話，因為我很累，我不是在拍戲不然就是去拍戲的路上。」

更為誇張的是冒名者還搞錯吳慷仁的身分和名字，致力於邀請粉絲去看吳慷仁的演唱會，讓他無奈表示「演唱會是哪齣？！？瞬間變歌手。」對此，留言區的網友們紛紛搞笑回應，表示「連名字都打錯的也太沒有心了吧」、「要騙人也不會先做一下功課」、「我想聽你唱歌。」甚至連趨勢科技防詐達人都出來回應笑說「是慷仁的多重宇宙嗎？沒關係！交給我們全把他們加到詐騙資料庫。」