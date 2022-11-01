在社會上，想要出頭天，做人比做事還要重要，有了好的人際關係，做事的實力才有機會被人看見，好的人脈更可以省掉不必要的麻煩，《科技紫微網》運勢專欄指出生肖馬、生肖雞、生肖鼠、生肖豬、生肖羊容易受到貴人幫助，到處受歡迎。

▍生肖馬

性格樂觀健談，與人相處融洽，朋友非常多，因此常能得到朋友的幫助，不過，他們心直口快的毛病，時常會得罪朋友而不知情，所以要注意言行舉止，別將自己的好人緣變成了暗藏的冷箭。

▍生肖雞

擅長解讀別人的心思，且反應敏銳，因此總能適合的投人所好，甚至能使對方感動，他們是天生的社交好手，表現溫和、親切，即使和初識的朋友都可以和睦相處，因此許多人很願意接近他們，既然有這麼好的人際關係，貴人運自然不在話下了。

▍生肖鼠

很珍惜與親朋好友的關係，愛好與親友聚會，因此會主動積極的參與、籌劃聚會，他們的形象開朗、快樂，在聚會時能活潑機智的帶動氣氛，使大眾開心，因此他們很受人歡迎，朋友也多，自然貴人就不會少了。

▍生肖豬

為人真誠、無私，待人熱情，偶爾吃虧了，也能靠自己轉念，不會陷在怨天尤人的情緒裡，所以很多朋友願意跟他們親近，當他們遇上困難時，自然有貴人來幫助他，會因為好運的包圍而扭轉乾坤。

▍生肖羊

擁有一顆柔軟的心，願意慷慨的對人付出時間和金錢，看到別人陷入困難時，他們總是會主動幫忙，不管是出錢、出力、傾聽、關心都可以，而且絕對不會斤斤計較自己的付出是否能得到回報，因此，別人也很願意回饋他們。