高雄市體育總會游泳委員會長期租用國際游泳池，去年遭爆委員會總幹事許峰銘竊取公電長達7年，運動發展局發現後報警處理。許男一開始還否認竊電，但遭起訴後坦承私裝電表竊電，願意繳回7年、56萬元電費，檢方最後處分緩起訴，但要支付公庫20萬元。

許男2004年起就擔任游泳委員會總幹事，該會長期租用國際游泳池內的辦公室使用。2013年運發局要求該會裝設分電表，要單獨計算游泳委員會辦公室的用電，沒想到許男為了節省辦公室冷氣支出，竟然動歪腦筋，找不知情的水電工將冷氣電線偷偷連接至泳池的變電箱，竊公電使用。

去年有工作人員發現，游泳委員會的冷氣電路有異，才踢爆此事。許男當時否認私接公電，還拿出繳費單據，聲稱按照運發局的抄表度數照表計費。

但面對檢警偵辦，許男卻坦承將冷氣電線接入泳池公用電箱，檢方認定許男竊電長達7年，涉犯詐欺得利罪，考量許男願意繳回7年來竊電56萬元電費，加上他無前科，予以緩起訴處分，但要求他在10個月內支付公庫20萬元。