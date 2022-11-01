自馬斯克（Elon Musk）買下推特之後，狗狗幣（Dogecoin）連續多日暴漲，自美國證券交易委員會（SEC）調查他以來，馬斯克許久未在推特提及狗狗幣，但台灣時間1小時以前，他發了一則推文和照片顯示了一隻柴犬和帶有推特商標的南瓜，立即引起了市場波瀾，狗狗幣聞訊暴漲15%。

根據Coinmarketcap數據顯示，過去7天以來，狗狗幣價格漲幅已經超過100%，連日的飆升使得狗狗幣重回了全球市值第8大加密貨幣。截稿時，狗狗幣價格為0.1416美元（約新台幣4.57），市值約188億美元（近5640億新台幣）

全球首富馬斯克過去幾年來多次推文談論狗狗幣，時常引發狗狗幣價格飆漲。馬斯克曾在2021年4月自稱是「狗狗幣教父」（The Dogefather），同時宣傳他即將現身美國脫口秀節目《SNL》；結果，馬斯克（Elon Musk）在這個錄影節目中講出，狗狗幣是騙局（a hustle），引起狗狗幣價格慘跌。

The Dogefather

SNL May 8 — Elon Musk (@elonmusk) April 28, 2021

這起訴訟列出馬斯克推廣狗狗幣的數十則推特貼文，同時主張馬斯克知道他自己在人為蓄意拉抬幣價。訴訟還指，馬斯克曾經有不遵守美國證券交易委員會（SEC）規定的過往紀錄。

今年4月25日，馬斯克正式宣布收購推特，這筆440億美元的交易一度喊卡，馬斯克此前曾表示，推特充滿著假帳號還有詐騙機器人，包括與加密相關的假帳號，清除這些帳號將會是他公司的首要任務之一。

10月27日，馬斯克以每股54.2 美元的價格收購了這家社交網絡平台，使交易總價值接近440億美元。並隨即解雇了公司的高層管理人員，這是他的首要措施之一，而同樣作為交易的一部分，馬斯克將公司私有化，並將使得推特從股市中退市。