國境最近剛解封，在眾多國人摩拳擦堂準備往日本衝一波之際，義守大學校園則更快搶在熱潮之前，以線上活動方式啟動台日文化交流。在應用日語學系副教授李守愛指導下，義守大學應用日語學系通過JLPT（日文能力檢定）二級之學生組成兩個隊伍參加位於日本長野縣之松本大學於10月16主辦之「2022年度日文簡報發表大會」。學生團隊以日文介紹了台灣之名勝古跡和美食，引起各國與會學生的高度關注與興趣。

此次活動由義守大學與他國學校共同參與，包括日本松本大學、韓國東新大學、中國温州大學、嶺南師範大學等。近年來雖受疫情影響，無法進行實體的學術交流活動，但義守大學在多年國際化深耕的努力下，依然吸引不少日本大學生前來我校就讀。目前在籍日本留學生達百餘人。日本姊妹校帝京大學這學期派遣近三十位中文系學生至華語文中心進行為期半年之華語課程。此外義守大學每年持續和日本各大學及高中進行密切之線上學術交流活動。

義守大學代表隊之學生，李碇得、程勉閎、鄭芸禎、陳博陽同學除了均巳通過JLPT日文二級檢定之外，並熱心參與系學會等公衆活動。參與此次活動的同學表示，能夠參與此次國際性文化交流活動深具意義。並在大學生活中留下了美好的回憶！二年級的李碇得、程勉閎同學並表示明年將申請至日本姉妹校交換留學，期待自己日後能夠成為各區域之間文化交流之橋樑。

藉著線上學術交流活動，繼續維持了與各國大學生進行文化交流機會。學生們互相並可深入了解各國流行文化和傳統文化之精髓及風情。這次其他各校隊伍分別發表了韓國「K-Culture」、「韓國韓国數位漫畫之Webtoon」、「日本結婚儀式」、「日本名勝古跡」、「日本傳統文化」、「廣東湯」、「中國結婚儀式」、「大學生的一天」等等各國大學生所關注之議題。透過這場學術交流活動，拉近了各國大學生間之距離，建立了彼此的情誼。

義守大學日本姊妹校松本大學學生預定明年初前來我校參訪並研習台灣文化並和我校學生進行文化交流。此外，日本京都府立大學學生也預定於明年三月派遣學生至我校進行交流並學習中文。

義守大學國際事務處在李嘉崑處長及同仁之努力下，義守大學之國際交流活動在疫情之後更加熱絡。