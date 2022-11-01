解決工作問題是許多地方需面對的議題，國民黨屏東縣長候選人蘇清泉為此，在今（1）日公開邀請台積電前往屏東市設廠，希望解決青年工作問題。

台積電昨（10／31）日公告將在高雄舉辦徵才活動，只要有高中職畢業即可領日薪3萬元、夜班3.6萬元，再加上年節獎金等，平均年薪可達70萬元以上，消息傳出後引起許多討論。

為了提供屏東青年工作機會，蘇清泉今日也馬上公開邀請台積電前往屏東設廠，說屏東有電、有水、有土地，更有好的人才，「台積電，請你來設廠，我們歡迎你！」