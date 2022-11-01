國民黨新竹市黨部主委、市議會議長許修睿1日宣布本周六（5日）下午將在新竹火車站後站舉辦「點亮同心、共創未來」大型造勢活動，當天藍軍最強母雞韓國瑜將到場站台力挺。（陳育賢攝）

國民黨新竹市長候選人林耕仁長期耕耘基層，林耕仁競總與新竹市黨部都評估是藍軍近年距離勝利最近的1次，黨部主委許修睿1日更宣布本周六（5日）下午將在新竹火車站後站舉辦「點亮同心、共創未來」大型造勢活動，當天韓風將再起，藍軍最強母雞韓國瑜將到場站台力挺。

許修睿表示，「點亮同心、共創未來」大型造勢活動，是展現藍軍凝聚力的大造勢選舉場，是由國民黨桃園市黨部、新竹縣黨部、新竹市黨部與國民黨助選團共同主辦的桃竹竹團結活動，相約「一支穿雲箭，千軍萬馬來相見」。

活動時間從下午2點持續到晚間8點，展現的氣勢與規模，堪稱新竹之最。尤其，這是4年來韓國瑜首次站上新竹市的選舉舞台，為國民黨的縣市長、縣市議員、鄉鎮市長與村里長加油打氣。

許修睿說，民進黨倒行逆施，讓人民已忍無可忍，現在是國民黨在新竹市這8年來距離勝利最近的一刻，不只市議會國民黨團展現了空前的團結，國民黨籍里長、立委與黨部的幹部也都士氣高昂。

他強調，藍軍有強大的信心，林耕仁一定會打敗民進黨，當選新竹市長，讓等了8年的新竹再次看到陽光燦爛的藍天。

許修睿指出，市黨部、市議會國民黨團及林耕仁競總都對選情充滿樂觀，在很多層面都有好消息，包括大家在媒體看到由綠營所做的民調，都在拉抬沈慧虹與高虹安，刻意壓低林耕仁。

綠營的算計很簡單，就是把強的打下去、扶持弱的升上來，讓強的流失選票到低弱的一方，民進黨才能坐收漁利，國民黨一定不能被分裂，要團結集中選票，將藍軍唯一支持的林耕仁送進新竹市政府。