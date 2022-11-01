茹曦酒店-家庭四人房。（茹曦酒店提供）

茹曦酒店-戶外溫水游泳池。（茹曦酒店提供）

在11月3日正式宣告品牌成立的ILLUME茹曦酒店，今年將首度以新品牌ILLUME茹曦酒店參加2022台北國際旅展，推出3大亮點，包括全新家庭四人房1泊2食住宿券8901元，每位2023元起，展場獨賣「跨年101夜景」2天2夜訂房2萬888元起，旅展現場特製ILLUME 餅免費贈送，每時段限量100個。

全新家庭四人房，面向臺北市最具代表性的林蔭大道的敦化北路，綠意盎然、視覺開闊，讓身心自然地放鬆，體驗煥然一新的台北之旅。家庭四人房提供UCC DRIP POD咖啡萃取膠囊機、環保瓶裝飲用水、免治馬桶等，房客可享健身房、戶外泳池、蒸氣室、烤箱等服務設施。為響應國際推動永續發展、綠色環保，酒店自2022年11月3日起客房將不再提供一次性備品。

迎接2023年，茹曦酒店特別精選全新客房，可遠眺台北101的景觀房，在旅展現場獨賣12／31跨年住房活動，包含面向101景觀客房連續住宿兩晚、兩日早餐、跨年專屬禮包，11月4日至7日預訂並付清全額，可享免收1成服務費之優惠，尊爵雙人房三天兩夜只需20888元，家庭四人房三天兩夜32888元，連續住宿兩晚為2022年12月30日與12月31日或2022年12月31日與2023年1月1日，展場限定活動預訂跨年住宿，限量30間。

為慶祝品牌正式成立，旅展現場將特別現烤 ILLUME餅，每日上午11點與下午3點，各限量100個，邀請民眾一起為歡慶ILLUME 茹曦酒店品牌成立。（ILLUME 茹曦酒店2022台北國際旅展在南港展覽館一樓I404 展位）