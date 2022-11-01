范雲表示，感受到支持者比想像中還要熱情，讓她十分開心。（林佳龍競辦提供／李奇叡新北傳真）

民進黨新北市長候選人林佳龍因為確診仍在隔離，今早由立委范雲「代打」，在議員羅文崇、議員候選人許昭興陪同下，前往新北永和溪洲市場掃街。范雲表示，林佳龍是她台大時期、學運世代的學長，戰友確診當然要力挺，因此她來此掃街，感受到支持者比想像中還要熱情，讓她十分開心。

范雲說，當她得知林佳龍確診後，第一時間就傳訊給林佳龍關心，並表達願意當分身，今天接力代替林佳龍拜票，在現場受到攤商及採買民眾熱情歡迎，還有支持者送上好運「旺來」，以及象徵好彩頭、高票當選的「蘿蔔糕」以及能夠「凍蒜」的大蒜，預祝林佳龍能夠順利當選新北市長。

林佳龍競辦表示，林佳龍昨晚在臉書直播，感謝許多「親友團」力挺，包括前文化部長鄭麗君、前民進黨主席卓榮泰、基隆市長林右昌、前立法委員呂孫綾，還有太太廖婉如代為掃街、站台，而明天同為學運世代的黃偉哲市長，也將北上為林佳龍掃街。

范雲透露，自己從小在淡水長大，也是新北市民，林佳龍是做任何事都非常優秀的人才，做任何事情都百分之一百二十努力，希望所有的人一定要投給林佳龍，支持民進黨議員候選人，共同帶領新北大翻新，不能再讓前立法院長游錫堃參選新北市長，差距不到三萬票的遺憾再發生。

林佳龍競辦說，范雲與鄭麗君跟林佳龍同為學運世代，自大學時代就認識，一路堅持台灣民主價值理念，林佳龍對於兩位學妹的「即刻救援」，表達深深感動與感謝，也希望在堅持台灣民主的道路，持續一同並肩作戰。