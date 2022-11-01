印尼食品與藥品管理署今天表示，國內2家藥廠違反製藥法規，當局已撤銷其生產糖漿類藥物的許可證，有關單位也正在調查150多名兒童死於急性腎損傷（AKI）一事。

路透社報導，印尼先前下令暫停出售糖漿類藥物，並確認某些產品中含有二甘醇（diethylene glycol）和乙二醇（ethylene glycol）可能導致兒童死於急性腎損傷，死亡個案大多都是5歲以下幼兒。

二甘醇和乙二醇主要作為潤滑劑、解凍劑及其他工業用途，在某些藥品中也當作甘油的廉價替代品，但這2種物質可能有毒並造成急性腎損傷。甘油是許多止咳糖漿中的溶劑或增稠劑。

印尼食藥署署長盧吉托（Penny Lukito）告訴記者，PT Yarindo Farmatama及PT Universal Pharmaceutical Industries等2家藥廠的「口服液」藥物製造許可證已被撤銷，而食藥署已對2家藥廠提起刑事訴訟。

盧吉托表示，這2家藥廠生產的藥物原料不合格、沒有通報更改配方，還使用一些超出製藥指引的材料。

PT Yarindo Farmatama藥廠在聲明中否認使用不合格的原料製藥，還說食藥署已於2020年批准他們更改配方，經銷商方面也沒有問題；PT Universal Pharmaceutical Industries的律師以此案正在進行調查為由，拒絕發表評論。

世界衛生組織（WHO）10月初發布警訊，指甘比亞有超過70名孩童死於急性腎衰竭，疑似與印度藥廠Maiden Pharmaceuticals生產的4款咳嗽、感冒糖漿有關，印尼與WHO正共同展開調查。（譯者：張茗喧/核稿：劉文瑜）1111101