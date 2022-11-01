澎湖這幾年在地方創生的推動成果豐碩，政府在農村再生、青年返鄉、海洋環境保育、地方特色行銷的推廣上，已逐漸展現出屬於澎湖在地的軟實力。（張茂雄攝）

參加見學的同學藉由個案研討工作坊，針對社區組織的經營、行銷、永續、人才培力、青年返鄉等課題做綜合性的探討。（張茂雄攝）

澎湖由於海洋文化與離島觀光的推波助瀾，非常適合專案型的社區創生模式，在導入SDGs的永續發展目標後，更能有各方資源進駐。（張茂雄攝）

中山大學公共事務管理研究所助理教授謝政勳開設「公共管理實務個案研討」課程，帶著23名碩專班研究生，展開為期3天的「走讀澎湖‧體驗學習」社區創生見學，分別造訪湖西鄉成功、紅羅(離島出走工作室)、龍門等三個社區，研習澎湖地方創生推動成果。藉由個案研討工作坊，針對社區組織的經營、行銷、永續、人才培力、青年返鄉等課題做綜合性的探討。讓這批來自公部門、企業、NPO等跨領域的菁英，藉此見學課程與社區進行對話與交流。

謝政勳助理教授表示，澎湖這幾年在地方創生的推動成果豐碩，除了南寮、虎井榮膺世界百大經典小鎮，政府在農村再生、青年返鄉、海洋環境保育、地方特色行銷的推廣上，已逐漸展現出屬於澎湖在地的軟實力。當然社區村里長、理事長、返鄉青年的努力是有目共睹，也形成一個良性的地方發展趨勢。

這次見學行程有4大主題，有常民生活文化與館舍經營（生活博物館）、潮間帶文化與生態保育（成功社區）、地方創生與文資保存（離島出走與紅羅社區）、海洋環境守護與軍事觀光（龍門社區）。除了參觀生活博物館豐富的澎湖文化展示外，亦走訪體驗很夯的豬舍咖啡、櫓魚栽、石滬保存導覽、龍門閉鎖陣地與海廢基地，研究生實地與社區領導者、推動者互動對話，更激盪出獨特創見與永續發展的契機。

中山大學公事所這幾年投入高雄、澎湖的社區創生事務，在中央與地方官學協力之下，成績已經慢慢顯現。澎湖由於海洋文化與離島觀光的推波助瀾，非常適合專案型的社區創生模式，在導入SDGs的永續發展目標後，更能有各方資源進駐。不過澎湖也面臨村落人口老化、行銷資源不足、發展面向太過單一的窘境，因此若能結合學界並導入企業CSR的公益資源，串聯民間力量以有效推動地方創生的實踐。