民眾黨選戰小組召集人蔡壁如因論文爭議辭去立委，1日陪同黨籍桃園市議員掃街拜票，她說若連一名沒要選舉的立委都親身經歷學術白色恐怖，被國家機器打壓，社會一定存在更多不公不義，誓言站出來討公道，強調討厭民進黨已是社會共識，年底更應團結「下架民進黨」，否則未來可能都是民進黨說了算，她也直指台北陳時中、新竹林耕仁已出局，黃珊珊和高虹安操作棄保，將成勝選關鍵。

蔡壁如辭去立委後到各處輔選，要集結各地方黨部、各縣市首長與縣市議員參選人等團隊力量，拉抬民眾黨聲勢，今陪同黨籍桃園市議員候選人簡僑亨在龜山區掃街拜票，也宣布將擔任桃園市議員候選人大溪區徐慈檉、桃園區黃成峻、中壢區林昭印和龜山區簡喬亨的「民眾黨桃園隊」聯合主任委員。

蔡壁如說，選舉走到尾聲已不是藍綠對決，根本沒有是非公理，自己今年沒有要選舉，卻遇到學術白色恐怖，發一張沒有官房和理由的A4紙新聞稿就撤銷她的學位，感嘆執政黨都敢動用國家機器對付現任立委，社會裡一定存在更多不公不義事情，如果不站出來，為了清白討公道和下架民進黨，未來都是民進黨說了算，民進黨說你有罪就有罪、說你違法就違法。

蔡壁如痛批民進黨已經不是可以談論事實和公平正義的政黨，希望政治打壓到她為止，強調討厭民進黨已經是社會共識，呼籲年底選舉一定要下架民進黨，還給台灣正常健康的選舉環境，她也喊話說，民眾對民進黨失望、對國民黨絕望，就要支持民眾黨，喊出「民眾新希望」，就是盼能成為民眾寄託希望的對象。

蔡壁如也提到，桃園市長選舉是民進黨的保衛戰，蔡英文總統已經重兵回防，相對於國民兩黨，民眾黨資源少，加上國民兩黨市長候選人互相抹黑、抹紅，不談論政見，讓民眾黨市長候選人賴香伶非常辛苦，希望賴能持續倡議桃園市城市擘畫的願景，爭取更多民眾支持。

蔡壁如也分析台北、新竹市長選情，她說民進黨台北市長候選人陳時中因仇恨值太高、國民黨新竹市長候選人林耕仁被邊緣化，都已出局、沒救了。無黨籍台北市長候選人黃珊珊如何爭取不支持陳時中、又不願投給國民黨的選票，而持續被打壓反拉高全國知名度的高虹安如何吸引藍營選票，將成她們勝選與否的關鍵。