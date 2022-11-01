印度西部古茶拉底省（Gujarat）莫比鎮（Morbi）的百年吊橋30日晚間斷裂，監視畫面顯示，吊橋斷裂前橋身就在搖晃。

印度西部古茶拉底省（Gujarat）莫比鎮（Morbi）一座百年吊橋30日晚間斷裂，釀成141人墜河後喪命，最新現場監視器畫面顯示，橋斷前橋身不斷搖晃，畫面顯示有白衣男子雙手張開扶住繩網，成大字型左右晃動，下一秒吊橋就從一側斷開，橋上嬉笑的遊客們瞬間墜河。針對這起意外，印度警方已經逮捕9名業者。

《印度快報》（Indian Express）、「今日印度」（India Today）等印媒公布30日晚間吊橋斷裂前的監視器畫面，畫面顯示時間為晚間6時31分，當時吊橋上已有許多人，隊伍似乎沒有向前移動，幾名年輕男子開心在隊伍尾端拍照，當時吊橋已有些晃動，前方有些遊客雙手抓住左右繩網，似乎想穩住身體，影片中可清楚看見一名白衣男子隨後也張開雙手，「成大字型」抓住兩邊繩網，他的身體左右搖擺得非常大，下一秒吊橋就開始劇烈上下晃動，吊橋右側的纜繩斷開，所有遊客瞬間從右方摔進河裡。

目前尚不清楚橋上遊客是為了穩住身體而抓住繩網，還是刻意抓住繩網大力晃動，「今日印度」指出，遊客們抓住繩網晃動，報導特別點名白衣男子猛烈搖晃，不一會兒吊橋就斷裂。

#Watch the CCTV footage of the bridge collapse in Gujarat's Morbi. Over 200 people have been rescued from the site of the incident, MoS Harsh Sanghvi said Monday. #MorbiBridgeCollapse

Follow live updates: https://t.co/yxhdG5Hw3P pic.twitter.com/d1cKoTSDQw — The Indian Express (@IndianExpress) October 31, 2022

這段監視器畫面與先前網路上流傳一段上百人在橋上猛跳的影片不同，有網友指後者為4年前的舊影片。

這起意外至今造成141人死亡，超過177人獲救。

印度西部古茶拉底省（Gujarat）莫比鎮（Morbi）的百年吊橋斷裂後，只剩下一側繩網。（圖／美聯社）

另據英國廣播公司（BBC）報導，古茶拉底省警方昨（31）日宣布逮捕9名涉案人士，這9人全為整修、經營吊橋的莫比鎮當地公司「Oreva Group」相關人士，其中2人為經理職，2人為吊橋售票人員，2人為維修人員，其餘為現場安全人員。高階警官亞達夫（Ashok Kumar Yadav）表示，警方正以過失殺人方向偵辦。

此前「Oreva Group」公司發言人將吊橋斷裂歸咎於遊客蓄意搖晃，「我們還在等待更多資訊，初步認定，吊橋坍塌時，橋樑中段有太多人試著從一邊搖擺到另一邊。」

「Oreva Group」以製造掛鐘起家，曾被譽為「全世界最大的鐘錶製造公司」，該公司後續又跨足生產照明產品、電動自行車、家用電器、電視機等，外界質疑「Oreva Group」為何能承包整修吊橋的工作。

此外，「Oreva Group」也被爆出整修完吊橋、10月底對外開放時，並未取得當地政府的許可證明。