金鐘影后馬之秦今(01)日傳出早上在家中病逝的消息，享壽80歲，而消息傳出是由她信仰的基督教藝人之家透露；馬之秦從影50年有過許多令人印象深刻的作品，不過除了她的演藝作品豐富外，其中《昨夜星辰》更是讓她一舉奪下金鐘最佳女主角獎，敢愛敢恨的她感情生活也相當豐富。

1949年出生於台灣的馬之秦，從小深受外祖父母的影響經常去看京劇，進而讓她對戲劇有非常高的興趣，而她之後也順利就讀影劇相關科系，畢業後，也開始參與戲劇演出。

然而，她的感情生活也猶如戲劇般精采，馬之秦有過三段婚姻，育有四子。馬之秦20歲結婚，也是她第一段婚姻遇有一子，但這段婚姻維持僅短短五年後就畫下句點，第二段婚姻，是馬之秦在1968年拍完《新娘與我》後，飛往越南與張姓土木工程師結婚，這段婚姻維持了十年，且兩人育有兩個兒子，婚後六年才又復出回到台灣參與多部戲劇演出，知名度再次上升，其中由周遊製作的《愛心》這部連續劇，更是讓她一炮而紅。

然而，馬之秦卻在她最紅的時候離婚，她第二任丈夫帶著兩個兒子到印尼離開她，而她的第三任丈夫與他相差11歲，也是她維持最久的一段婚姻，不過後來因雙方事業感情觀念不合爭吵，這段婚姻又再次告吹。不過，馬之秦曾透露，她與三位前夫關係仍維持不錯的關係「離婚前，多少和他們有些爭吵，有時還會發生肢體衝突，如今不但沒有兵戎相見，還都成了好朋友。」

回顧馬之秦的一生，經歷過三段婚姻，育有四個兒子，而原本個性火爆的她與孩子關係不是非常好，但是當她在年過60後接觸到基督教後，個性也溫和許多，與孩子關係逐漸改善。