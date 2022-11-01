民進黨正國會系推出「Taiwan Online」連線，台南市有9名議員候選人加入。立委陳亭妃1日偕同連線成員陳秋萍、陳怡珍、周麗津及蔡旺詮等4名市議員候選人，共同預告6日將分別舉辦競選總部成立大會，並聯手設計紀念選舉小物「挺18！GO！GO！GO！」環保袋，除全力宣導18歲公民權的理念，也倡導環保帶著走的概念。

「Taiwan Online」連線的台南市成員，有陳怡珍、周麗津、李啟維、蔡旺詮、陳秋萍、蔡秋蘭、吳通龍、陳碧玉、余柷青等9名議員候選人，無黨籍議長郭信良也理念相挺。

4名同一天成立競總的連線成員，分別為：9點30分中西北區陳怡珍、10點30分安平南區周麗津，下午1點30分東區蔡旺詮，下午2點30分永康區陳秋萍。4人均各自準備大約2000個環保袋，上面除有蔡英文總統、立法院長游錫堃及立委陳亭妃的簽名外，也有議員候選人的個別簽名，但現場才可領得到。至於另2名連線成員陳碧玉、吳通龍，同一天也將舉辦競總成立大會。

陳亭妃指出，11月26日不只有九合一選舉，還是中華民國憲政史上首次公民複決權投票。但因公民複決權的門檻需要高達965萬張同意票，困難度極高，此次在游錫堃的極力推動下，加上社會輿論，才能第一次獲得立法院朝野不分黨派共同支持，為台灣民主深化，擴大青年參政，請大家一定要共同行使公民複決權投票。

陳秋萍、陳怡珍、周麗津與蔡旺詮等人也表示，由於大家的選區接近，又經常共同為教育、文化、環保理念發聲，因此一起構思「挺18！GO！GO！GO！」的選舉小物。這款文宣品是為了響應環保、倡導循環經濟、保護永續環境製作，不只自己與團隊在發放文宣品時可以揹著使用，活動現場也提供給民眾收納礦泉水、扇子等物品，後續不管是買菜、上課裝便當或水果都很好用。