出道至今超過40年的吳奇隆，因主演《步步驚心》被暱稱為「四爺」，2015年與女星劉詩詩，結婚7年來育有1子「步步」，近來吳奇隆雖較少現身螢光幕，仍不時用社群和粉絲互動，昨(31日)歡度52歲生日時便展現前「小虎隊」成員的柔軟筋骨，竟在半空中一連劈6次腿，讓粉絲看見後直誇：「奶爸真的好強！」

吳奇隆近年屢傳中年發福，被不少粉絲發現下巴和脖子多了一圈肥肉，儘管如此，31日歡度52歲生日時，在社群秀出「空中劈腿」14秒影片，可見他的一字馬姿勢非常標準，做起來似乎頗有輕鬆，而他每次跳躍的背景都不一樣，包括草地、沙灘、雪地都有，吳奇隆在貼文寫下「跳一跳，十年少」，把話說得很有朝氣，似乎身體和心態還保持少年時的狀態。

吳奇隆空中劈腿的姿勢非常專業、標準。(圖/吳奇隆 微博)

吳奇隆在寒冷的雪地照樣能輕鬆劈腿。(圖/吳奇隆 微博)

有粉絲好奇問：「老大，生日有甚麼願望？」，被吳奇隆翻牌回覆：「大家開始做運動」，另一名粉絲則趁生日告白：「一直喜歡你」，吳奇隆則用帝王的口吻回：「閱，珍惜現在所有擁有的一切幸福」，也有粉絲不忘誇獎影片的動作：「最強一字馬太酷啦！」，他則超搞笑點名英國王室部隊：「御林軍全體跳一下」，趣味十足的說話風格很引人注意。

昔日小虎隊友陳志朋，對吳奇隆獻上生日祝福。(圖/陳志朋 微博)

此外，另一名小虎隊成員陳志朋，則在微博標註吳奇隆獻祝福：「生日快樂，步步健康成長，愛你喔！」，吳奇隆看見後開心收下祝福：「謝謝志朋叔叔」，還附上吃驚和豎起大拇指的符號，感激多年好友在重要時刻仍記得他。