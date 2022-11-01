隨著疫情趨緩，國旅逐漸回溫，2022倒數2個月，跨年元旦又適逢3天連假，南台灣深具代表的義大世界跨年煙火秀邁入第14年，不少民眾提前規劃假期，義大天悅飯店及皇家酒店9月下旬開賣3天2夜的住房方案，開賣至今跨年預訂已逾9成，相當搶手。

近期高雄活動一波接一波，從文博會到台灣設計展，高雄成為全台超夯打卡點，義大世界最備受矚目的跨年煙火秀，今年主題「2023紫耀義大 享樂好漾」，2022年12月31日將施放999秒大型立體藝術煙火，透過獨家創意設計，翻玩煙火多變圖騰，打造如同夜空華爾滋、奇想派對般的夢幻煙火，祝福大家新年勇敢追夢、充滿創意，精彩奔迎2023年。

義大世界表示，2023跨年主題「紫耀義大 享樂好漾」，以「漾young」為主軸，慶祝大家甩開因疫情沉悶已久的生活，用行動感受活力滿溢、擁抱青春無垠，享受最歡樂的跨年休閒時光。

義大世界指出，此次跨年將於義大世界大草坪施放999秒的煙火展演，特別請國際級工藝大師客製手工煙火彈，採用最新技術製程，降低煙霧比例，使煙火的色澤清秀艷麗也較環保，除了遼幅環抱特效煙火亮眼壯觀，今年還有獨家創意施放裝置，與手工彈搭配相得益彰，呈現夜空中的花火之舞、躍動圖騰，打造奇幻的視覺饗宴。

隨著疫情趨緩，跨年煙火秀引來民眾期待，義大皇家酒店與義大天悅飯店9月下旬率先開賣跨年3天2夜住房專案，皇家酒店雙人價2萬2000元起，天悅飯店雙人價1萬9000元起，因歷年煙火的好口碑與旅遊熱度高漲下，開賣至今跨年預訂已逾9成，只剩最後名額要搶要快。

每年大受好評的義大皇家酒店與義大天悅飯店跨年星光宵夜也開賣啦！在擁有震撼視野的戶外場域享受美食，近距離欣賞999秒絢爛煙火，大人999~1380元、孩童200~690元，另加一成服務費；義大天悅飯店9樓空中花園還有星光BBQ，小孩2500元+10％、大人3500元+10％，在大草坪旁的高角度觀看點，坐擁絕佳煙火視角，且星光BBQ從晚間7點半就開始，長達5小時，陪您盡情享樂至2023年。