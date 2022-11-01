新冠疫情持續影響製造業生產與需求，財新網今（1）日公布10月財新中國製造業採購經理指數（PMI）為49.2，雖較9月回升1.1％，但連續第3個月處於收縮區間，表明製造業景氣度持續下降。

財新PMI走勢與大陸國家統計局公佈的製造業PMI並不一致；統計局昨日公佈的10月製造業PMI雖同為49.2，但是較前月下降0.9％，時隔1個月再度跌至榮枯線（或稱臨界點，為50％）以下，為近3個月最低。

從財新中國製造業PMI各分項數據看，受散發疫情影響，10月製造業供給和需求同步收縮，生產指數和新訂單指數分別連續第2、3個月低於榮枯線，消費品和投資品的需求端尤顯不足。

外需也持續走低，10月新出口訂單指數連續第3個月位於收縮區間，主要因為國外經濟放緩，也有部分企業反映外貿運輸遇到困難。不過，製造業生產、新訂單、新出口訂單指數收縮幅度均較9月收窄。

製造業供需雙弱，拖累就業繼續收縮。10月就業指數連續第7個月、也是在過去15個月中第14次位於收縮區間，但降幅較此前3個月收窄。出於收縮規模、降低成本的考慮，企業面對員工離職時補充招聘新員工的意願較弱，部分生產線自動化也使得企業有理由減少用工。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，疫情管控措施對經濟的負面影響依然存在，10月製造業供給、內外需、就業全數收縮，不過收縮速度較9月放緩。成本略有抬升，收費端依然以降價為主。物流運輸仍有遲滯，企業採購和庫存略升，市場樂觀情緒回升，但從長期看樂觀程度有限。

王喆稱，近期公佈的三季經濟數據顯示，經濟恢復向好，主要指標企穩並略高於此前市場預期。儘管如此，目前內外部形勢依然複雜嚴峻，影響經濟發展的不利因素較多，尤其是多地散發疫情對供求兩端形成明顯制約，經濟下行壓力仍然較大，經濟恢復基礎尚不牢固。