進入後疫情時代，國旅逐漸復甦，許多主題性活動也匯集龐大人氣。剛落幕的台南餐酒嘉年華，兩天活動吸引6萬人到場，寫下台灣餐酒節紀錄！

今年餐酒嘉年華採免費入場，受惠政策解封，參與活動的人潮達去年3倍，據主辦單位統計，有6萬人共襄盛舉。嘉年華逾130個品牌，包括在地美食、餐酒業者、知名飯店等；威士忌酒展集結全台200多名調酒師，調酒競賽更是全場亮點。

餐酒嘉年華延續去年熱潮，今年共吸引6萬人進場。★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

台南餐酒嘉年華今年邁入第二年，也是全台近10年來，最多餐酒品牌參與的活動，成為餐酒界盛會。主辦單位特地邀請5位世界級調酒師，包括鈴木隆行、藤井隆、南木浩史、安忠良史、金子道人，遠道自日本來，圈粉無數。

5位大師不約而同表示，台南的地產食材均是調酒首選，無論味道、香氣，都讓調酒更添風味。活動結束後，他們也大方分享專屬酒單，讓日後有機會來到台南的酒迷們，一嚐大師手法。

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