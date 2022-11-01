業者表示，2020年開業至今已經陪伴彰化鄉親12個年頭，但今年房東租金將從10萬漲到20萬，不敵租金因此決定歇業，雖然很不捨，但只能這樣，也感謝大家的支持。（吳建輝攝）

彰化老牌火鍋店「大仲馬之宴」1日突在臉書宣布，將在今年1月底熄燈，消息一出引發網友熱議，直呼真的太可惜了，業者表示，2020年開業至今已經陪伴彰化鄉親12個年頭，但今年房東租金將從10萬漲到20萬，不敵租金因此決定歇業，雖然很不捨，但只能這樣，也感謝大家的支持。

大仲馬之宴是由正妹老闆娘謝於瑾白手起家成立，旗下除了大仲馬之宴品牌外，還有潘朵拉之宴也深獲彰化鄉親好評，由於價格平易近人，加上標榜安全又頂級的食材，是不少彰化人吃到飽餐廳首選，繼2020年員林店歇業後，再傳彰化店要歇業，讓彰化人大嘆，以後再也吃不到了。

業者表示，經營吃到飽餐廳很辛苦，尤其是原物料近年節節高漲，但經營者仍然敢付工讀生優於業界的薪水，不過時下年輕人耐得住端盤子服務的人越來越少，經常應徵10個走8個，流動率真的高，加上疫情影響，4家店都有人手不足的窘況，老闆娘不捨資深員工一直辛勞苦撐，決定收攤人力最不穩的員林大仲馬店，店內員工分配至他店服務，減緩人力。

業者說，店家的所有裝潢設計都是出自老闆娘之手，每一家店就像老闆的孩子一樣，所以要關門對老闆娘來說也是相當不捨，但租金真的太高，一次漲了一倍確實無法負擔，所以決定要關門，至於未來會不會從新開業，業者說，會持續投入餐飲事業，至於何種形式仍在考慮。