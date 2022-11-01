進入雙11檔期，各電商積極備戰，網家(8044)旗下PChome 24h購物今表示，「雙11狂購節」開跑首周買氣旺，今年特別推出的人人有獎折價券，於10/24~10/30已使用超過1,100萬元，平均客單價年成長近20％。蝦皮購物「11.11最強購物節」祭年度最高破千萬遊戲獎勵，看直播下單並抽日、泰來回機票。486團購鎖定偏好「無卡分期」的消費者，攜手「zingala銀角零卡」祭出最高享12期0利率，再贈1111元購物金等活動。創業家兄弟(8477)旗下電商平台生活市集今年以「1111狂賺購物節」為主題，將以「雙點回饋」作為今年最大迎戰利器，全面搶攻點數經濟。

國泰證期研究部統計整理指出，台灣電子商務銷售今年9月底相較去年底成長7.54％，落後整體零售銷售成長8.58％，但主要是去年電商基期過高。長期而言，台灣電子購物滲透率仍然偏低，過去電子購物增速通常超越零售銷售達6ppts，9月電子購物在基期偏低下已回復至雙位數增長，年增達11.7％。

未來電商滲透率有望持續攀升，雙11也成為各家必爭之地。網家執行長暨總經理張瑜珊今天表示，今年雙11，在商品及優惠方面皆以『有感體驗』為主要規畫重點，除鞏固3C家電優勢外，也特別強化生活百貨類商品，不僅聯合百大品牌推出有感折扣，將行銷預算投注成效好的優惠活動，並根據成效滾動式調整行銷資源。目前從開跑首周的折價券使用量及平均客單價成長等表現都非常正面，因此希望持續朝雙位數年成長的目標努力。

網家今日起到11/7紅包再加碼，推出更多「優惠神券」，包括：天天加碼兩張全站單筆消費滿1,500元折100元、滿15,000元折511元等活動。

蝦皮購物在「11.11最強購物節」打造好玩兼具好買的多元互動活動，攜手小米、Apple等超過600家品牌，送出米家掃拖機器人、iPhone 14等總價值超過千萬的遊戲獎勵，搭配7款站上經典人氣遊戲，後續有望為雙11檔期買氣再創高峰。

直播服務也是蝦皮購物提供的網購互動體驗，11/1-11/11將推出雙11限定系列直播，並於指定期間內下單，就有機會抽中王品餐券、福容大飯店住宿券、甚至加碼日本與泰國來回機票。

486團購指出，隨著物價漸漲，近8成的消費者表示會延後購買非急需品，待折扣檔期才入手。雙11檔期接近年底掃除旺季，掃除家電、廚房家電、防霉除溼商品、保暖用品成為消費者主攻品類，搜尋量翻倍成長；隨著國境解封，旅行用品也成為主要入手目標。同時，486團購雙11檔期祭出旅行用品最低下殺4折起，並攜手「zingala銀角零卡」，活動期間全館累積消費滿3萬參加抽獎，就有機會獲得法國巴黎或日本北海道雙人來回機票。

生活市集今年以「1111狂賺購物節」為主題，首波活動特選超過百大年度熱銷商品，囊括日用品、秋冬寢具、季節美食、3C家電、寵物精品、日常保養等多元品項，下殺3折起，再送73折價券，挑戰市場超低價。最大亮點祭出雙11檔期全站雙點回饋最高達19％，且看準點數生活圈帶來的回購商機，即日起至11月14日更將天天狂撒生活幣超過百萬點。