苗栗縣范姓縣民1家4口今年年初承租1間30年以上的老舊公寓，居住後常感到頭暈、頭痛等不適感，但未進一步就醫。前天晚間，范太太就寢前突然倒地且意識不清，經救護車送至醫院，急診醫師安排抽血檢查後，診斷竟是一氧化碳中毒，而范先生與1對兒女也有頭暈及四肢無力的情形，同步安排檢查，發現他們體內的一氧化碳數值濃度都偏高，所幸排1家4口接受高壓氧治療，目前皆已順利恢復。

大千綜合醫院高壓氧中心醫師羅浩儒表示，部分地區因都市化不足、屋齡老舊，設備管線缺乏維護，導致較易發生一氧化碳中毒及火災嗆傷事件。

因此，承租房子時一定要特別留意熱水器安裝的地點及管路的安全性。為避免發生一氧化碳中毒的意外，要特別留意熱水器不適合放在加蓋的陽台或室內，且避免在陽台加裝門窗及晾曬大量衣物。

若是安裝室內型熱水器，必須裝設排氣管。如果安裝的環境通風不良或熱水器規格不符合規定，應請特定瓦斯器具維修技術士檢查維修。另外，使用熱水器時須注意室內空氣流通無虞，不因天冷或下雨就關閉窗戶。

羅浩儒表示，由於一氧化碳無色無味，吸入之後會快速與血液中的血紅素結合，使細胞缺氧，進而產生頭暈、想吐、四肢無力、意識改變等症狀。

他說，發生一氧化碳中毒時，需盡快將病人移到通風處，為避免腦部缺氧太久造成傷害，務必要在第一時間送至醫院接受高壓氧治療，以降低大腦或重要組織器官缺氧問題及遲發性神經後遺症。

羅醫師提醒，近日天氣開始轉涼，民眾不因天氣寒冷而緊閉門窗，使用熱水器及瓦斯爐時，記得讓室內保持通風，才能避免發生一氧化碳中毒意外。