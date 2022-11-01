許多人會在劇烈運動後，狂灌冰水，但小心此舉恐引發致命的心血管疾病。醫師表示，一名年近40歲的男性，打完一場籃球後就拿起冰水猛灌，之後臉色發白地倒地，送醫急救發現是急性心肌梗塞，原來該男性有高血脂問題卻不自知。醫師提醒，若有心血管疾病、高血脂等問題，體內血管收縮功能不佳，在面對急遽溫差時容易猝死。

外科醫師陳榮堅在其臉書粉專上表示，他平常常打籃球，有次在球場上，遇到一位將近40歲的球友，該球友剛打完三對三，劇烈運動後一下場就拿冰水狂灌，結果喝完他馬上臉色發白地說「快不行了」就躺下去。後來緊急送醫救回一命，並發現病因是致命的急性心肌梗塞，而該球友本身有高血脂的問題，但他自己卻不知道。

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陳榮堅說明，當人在運動時，身體所有的血流會跑到四肢，心臟冠狀動脈的血液會相對比平常少一點，此時如果灌冰水，冰水會經過縱隔腔，如果血管原本就有點狹窄的人，這時血管再收縮，就容易發生心肌梗塞的狀況。

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他提醒，很多人都會覺得運動後，喝冰水很爽，但是有些人不適合這麼做，例如本身有心血管疾病、高血脂、糖尿病，身體在應對血管收縮的反應會變得比較不好，面對溫差急遽的改變就容易造成猝死。