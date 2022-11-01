一名女網友姓氏「哀」，日前她剛入職新公司，遭一名同事當眾嫌棄「這姓氏很衰」，事後要求對方道歉未成，她因感到羞辱崩潰一直哭，說「我一直都覺得我的姓氏很棒從來不衰，就算衰也跟姓氏無關」，目前已決定蒐集證據提告；其他網友則說「你是哀家耶，老佛爺才能這樣稱呼」、「嫉妒才會這樣，你的姓好特別」。

該女網友在臉書「爆怨公社」發文表示，她日前上班時被某一名同事當面用一臉嫌棄的表情稱她的姓氏「哀」很不好聽，該同事說怎麼會有人是這個姓，還說「聽起來很衰」，她事後要求對方道歉，對方回應下班再說，但下班時對方就快速離開到樓下加班，讓她超傻眼。

該女網友說第一次因為姓氏較罕見遭人羞辱，一度氣到一直哭，她難過地發文說「我一直都覺得我的姓氏很棒從來不衰，就算衰也跟姓氏無關，徹底刺到我的玻璃心了」，事後她決定蒐集相關證據提告，文章引起網友們熱議。

其他網友說「哀跟衰不同音餒，什麼奇葩同事把國文學好再來吧」、「真想知道那位同事優秀的貴姓」、「我會跟她說：哀家覺得你很沒禮貌但哀家原諒你了，退下吧你」、「馬上回她，對啊是很衰啊！才會遇到嘴欠沒品的同事」，也有人認為這姓氏很特殊「姓哀好酷喔」、「嫉妒才會這樣講，你的姓那麼特別，台灣沒幾個人這種姓啊」、「你是哀家耶，老佛爺才能夠這樣稱呼」。