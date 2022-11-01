豐田汽車周二公布上季獲利表現低於預期，並且由於晶片供應持續面臨風險，該公司下調全年產量目標。目前由於零組件和原物料成本上升，抵銷了日圓暴跌帶來的影響。

豐田表示，預計在截至2023年3月的本財年，將生產920萬輛汽車，低於原先預期的970萬輛。並且由於半導體採購的風險，很難對未來做出預測。

在7~9月的第二財季裡，豐田營業利益降至5627億日圓(約37.9億美元)為年減25%，並低於Refinitiv對12名分析師預測的7722億日圓。而去年同期，豐田報出7499億日圓營業利益。

豐田的會計長Masahiro Yamamoto說：「匯率快速變動、升息、原物料價格飆升等諸多因素，正導致商業環境發生巨大變化」。

儘管如此，該汽車製造巨頭仍維持了本財年全年展望，營業利益將達到2.4兆日圓。

日經指數在周四出現漲勢，但豐田股價在尾盤下跌約2.2%。

豐田曾在上周指出，7~9月公司全球產量彈升30%；但也提出警告，半導體和零組件的供應短缺，將繼續限制未來幾個月的產出。

今年以來，日圓匯率已經下跌約30%，但廉價日圓帶來的匯兌好處，卻被不斷飆升的投入成本所抵銷。豐田在8月時估計，全年的原物料成本將達到1.7兆日圓，比先前估計的增加17%。