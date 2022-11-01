美股收黑，台股今日開盤跌16.63點，權值股台積電(2330)、鴻海(2317)壓低整理，幸好金融股及傳產龍頭力挺表態，中小型股多頭氣勢如虹帶動，及電子股多頭回神之下，推升指數一度大漲百餘點，隨然賣壓隨即出籠，漲幅漸漸縮減，還好台積電由黑翻紅，使得終場加權股價指數仍收在萬三上方，為13037.21點，上漲87.46點，成交值為1538.17億元；櫃買指數收在166.82點，上漲2.44點，成交值為486.65億元。

國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，台股今日維持反彈，終場收在萬三之上，由於國際股市已經拉升一小段，台股算是落後補漲，現在可以說是台股築底已漸漸成型，中小型個股表現強勢，盤面上的漲停家數很多。不過，量能來看還是不足，雖然賣壓已經減輕，但是追價力道仍不足，預期接近月線之時，反彈將會遇見壓力。

盤面上，台積電今日開低，終場收在391.5元，上漲0.38%；雷虎(8033)無人機獲國家認可，進軍國防產業，收在漲停板22.7元，買單高掛6.8萬張搶著想要買進；聯發科(2454)盤中一度重回600元大關，收在599元，上漲1.53%；鴻海(2317)開低後回測百元關卡，收在101.5元，下跌0.98%；上櫃生醫指數強漲3%，生華科(6492)、保瑞(6472)、台生材(6649)及佰研(3205)等4檔個股全數收在漲停板。

PGIM保德信金滿意基金經理人廖炳焜表示，上週美股出現反彈，但台股因為台海政治及美國科技大廠悲觀財報拖累，表現相對落後，甚至週間一度跌破12682防線，不過近期美股明顯的彈勢帶動大盤重返月線之上，道瓊指數甚率先突破季線上方，待本週AMD、高通等財報公布後，重量級的科技股財報可望告一段落，若本週FOMC會議符合預期或鷹派立場放緩，大型權值股短期有機會跌深反彈。

廖炳焜說，從評價面來看，台股已來到物美價廉的階段，根據統計，台股目前本益比已大幅修正至9.8倍，來到2009年左右低點，股價淨值比亦由高點2.6倍大幅修正至1.72倍，加上台股已來到波段低點，部分低基期個股已開始自谷底翻揚，台股後續補漲行情可期。