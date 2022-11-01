苗栗縣爭取連任的苑裡鎮長候選人劉秋東，不滿對手毋免拜託聯盟、鎮長候選人劉育育在政見說明會中公開向選民宣講不實言論，1日上午對劉育育等人提告。對此，毋免拜託聯盟發表3點聲明，並強調劉秋東是毫無根據指控，邀劉秋東公開辯論，同時也回嗆採取相應法律行動。

毋免拜託聯盟指出，苑裡菜市場、山腳菜市場火災後處置不當引起民怨，都是屬事實。尤其苑裡菜市場2018年發生火災後，4年來未見苑裡鎮公所關懷，身為苑裡百年市場災後重建自救會會長鄭暉煌與受災攤商，甚至遲遲未有災後安置輔導。

另外，苑裡鎮中山路工程品質如何違反人本交通、造成交通壅塞問題，鋪設多次造成資源浪費，鎮民抱怨連天。他們邀請劉秋東實際參與他們政見發表會，針對工程品質公開辯論，別讓政治討論只是淪於口水戰。

毋免拜託聯盟表示，劉育育以素人及鎮民身分參選，從媒體和既有政府公開資料提出議題討論，針對1項項工程提出問題和願景，劉秋東卻因受檢視而提告，不去面對過去4年做不好的事，他們認為這是不負責任的政治行為。

毋免拜託聯盟強調，鎮長候選人劉育育在其政見發表會提出的案例和經費，都是公開資料、有憑有據，舉例許多，從營養午餐、中山路、市場重建、山腳公園到其他建設，他們都有公開這些資訊，他們提出的都是可受公評之事。

另外，鎮民代表候選人鄭暉煌公開發言，也並沒有提到鎮長害死老人家，法庭上自有公評，歡迎劉秋東直接辯論，而對於劉秋東誣告，他們也會採取相應法律行動。