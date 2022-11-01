大雪山國家森林遊樂區紅外線自動相機拍攝台灣黑熊影像。（東勢林管處提供）

雪山坑部落黑熊生態服務給付及自主巡守規畫討論會。（東勢林管處提供）

桃山部落生態服務給付說明會。（東勢林管處提供）

黑熊生態服務給付示範計畫。（東勢林管處提供）

台中市和平山區常發生台灣黑熊誤觸陷阱意外，東勢林區管理處11月起啟動黑熊生態服務給付示範計畫，分別提供自主通報和巡護監測兩種項目，山村居民如在個人農事場域內發現黑熊入侵，可領3000元獎勵金，巡護監測給付每年最高6萬元。

每年隨著季節變動，黑熊容易往山村部落移動，大雪山國家森林遊樂區近期數度拍攝到黑熊身影，周邊雪山坑溪、谷關地區等地，常有目擊黑熊紀錄。

東勢林區管理處11月起啟動「台灣黑熊生態服務給付示範計畫」，以和平區做為示範區域，提供自主通報和巡護監測兩種項目；山村居民如在個人農事場域內發現黑熊入侵，完成通報並經勘查確認是黑熊活動或危害，可領取3000元獎勵金，如配合於通報場域架設自動相機監測，加發5000元。

另外鼓勵山村居民加入黑熊棲地巡護行列，輔導居民成立自主巡守隊，進行環境維護、非法獵具巡查及通報，以及黑熊保育宣導等工作，每年最高可領6萬元巡護監測給付，如拍攝到黑熊活動影像，再加發5萬元獎勵金；若誤捕黑熊，立即通報可免於究責，協助救援還可獲得2000元至1萬元獎勵金。

東勢林管處指出，為了讓山村居民更了解遇到黑熊該如何因應，該處除由各工作站主動至部落宣導遇熊通報外，同時也委請野聲生態顧問有限公司團隊，針對大安、麻必浩、桃山、雪山坑等過去黑熊通報案件紀錄較多的社區辦理說明會，向山村居民宣導遇到疑似黑熊入侵案件時，立即通報由該處提供協助，並鼓勵居民透過自主巡守，建立友善黑熊社區。

東勢林區管理處提醒，進入山區活動影隨身攜帶熊鈴，避免與熊不期而遇，野外相遇時，切記不驚嚇不打擾，多數黑熊遇到人會自動閃避；山村居民於果園內外不放置飼料等，避免吸引黑熊靠近，若發現黑熊蹤跡等情形，可撥打1999或東勢林區管理處通報電話（04-25150855）。