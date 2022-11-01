新華社1日報導，中國常駐聯合國副代表耿爽美東時間10月31日在安理會審議黑海港口農產品外運協議時發言說，有關國家應採取切實措施解決俄羅斯糧食和化肥出口面臨的現實障礙。

耿爽說，黑海港口農產品外運協定簽署近4個月來，為抑制全球糧價上漲勢頭發揮了積極作用。當事各方需保持政治投入，加強溝通協作，嚴格落實協議各項規定，共同應對執行當中出現的困難挑戰。

耿爽說，中方注意到俄羅斯日前表示，由於在黑海港口塞瓦斯托波爾發生針對俄黑海艦隊和民用船隻的襲擊，俄方決定暫停參與執行黑海港口農產品外運協議，也注意到烏克蘭、聯合國等有關各方作出的回應。中方希望當事各方繼續就此保持溝通，努力重建互信，找到滿足各方關切的解決方案，也希望聯合國祕書長繼續為此發揮積極作用。

耿爽表示，俄羅斯糧食和化肥出口對國際市場同樣重要，俄羅斯同聯合國簽署的備忘錄應得到有效執行。有關國家必須正視並消除全方位、無差別制裁給正常國際貿易往來帶來的負面影響，採取切實措施解決俄羅斯糧食和化肥出口面臨的現實障礙，徹底摒棄將經貿問題政治化、武器化的錯誤做法。

耿爽說，對話談判是解決烏克蘭危機的唯一現實途徑。冷戰思維、集團政治、分裂對抗、孤立打壓不會帶來和平。中方一直在積極勸和促談，將繼續為解決烏克蘭危機、維護世界和平穩定發揮建設性作用。