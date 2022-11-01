日本40歲的知名寫真女星手島優，因擁有甜美臉蛋與I級的豐滿上圍，受到大批粉絲的喜愛。2006年她還曾來台灣參加台北國際活動，獲得「最美最理想胸部」獎，因此在台灣也擁有不少粉絲追隨，是不少人心中的性感女神。但今（1）日稍早她突然在YouTube及社群平台上，宣布閃婚好消息，而老公的身分曝光，也令外界相當驚訝。

手島優在2021年6月透過YouTube公開戀愛消息時，便透露男方是喜歡她超過10年的死忠鐵粉，在朋友的介紹下一起聚會吃飯多次，之後兩人才正式交往。手島優還透露，男友雖是比自己年紀還小的草食男（形容對生活沒有太大目標，相當樸實、簡單的男子），但他十分熱愛美食，也很喜歡宅在家，與手島優的性格有些類似，因此相處起來相當輕鬆、自在，就像空氣一樣的存在感，有時候在家看到男友，手島優還會驚訝表示「欸？你在啊！」

而兩人交往雖只有短短的1年多，但似乎已經認定彼此，手島優今日稍早便在個人IG上PO出手寫信，並在個人YouTube頻道上，公開表示兩人已在11月1日登記入籍，她還大讚老公是父母、兄弟姊妹及好友們罕見公認的好青年，不僅人誠實有魅力，爽朗的性格與可愛的笑容都讓她感到幸福滿滿。手島優還坦承自己是跟男友在一起後才變得有安全感，因此決定攜手建立幸福的家庭，婚後她也會繼續在演藝圈工作，希望大眾能給予溫暖的祝福。