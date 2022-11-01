民進黨桃園市長候選人鄭運鵬競辦今在記者會批國民黨桃園市長候選人張善政見不得桃園的好。張競辦回應，張昨日先稱讚桃園「台積電看見桃園的人才跟土地優勢」，毫無批評意味，結果鄭團隊竟斷章取義、惡意扭曲，可見最擅長也最愛抹黑的是鄭，現在卻倒頭來說張抹黑，簡直是惡人先告狀。

張善政競辦發言人何元楷表示，張昨受訪時，並無對桃園提出任何批評，反而稱讚桃園說「台積電看見桃園的人才跟土地優勢」才會來設廠，可見鄭運鵬為了選舉利益，不惜抹黑張，且竟惡人先告狀說張抹黑桃園。鄭為選舉利益，不擇手段顛倒是非，以斷章取義、惡意扭曲方式攻擊對手，真的非常可悲。

何元楷指出，在民進黨眼裡，只要對目前市政提出質疑，就會故意抹黑成唱衰桃園、見不得桃園的好等，完全經不起他人監督，因此像八德運動中心天花板塌落等公共工程出包，民進黨選擇無視，並強力攻擊監督市政者。

何元楷也分析，近來民進黨選戰策略轉變，對張善政的抹黑、抹紅加倍，昨在記者會攻擊張，今又開記者會攻擊，說不定未來會天天開攻擊張善政的記者會。何元楷奉勸民進黨好好選舉，提出更多市政願景才是正道，別深信旁門左道能贏得選舉。